Prefektura e Qarkut Shkodër i është drejtuar Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve zyrtarisht me një shkresë për t’i kërkuar një zgjidhje se çfarë duhet të bëhet dhe se si duhet të veprojë këshilli i ri bashkiak me rastin e bashkisë Shkodër. Kjo shkreë drejtuar KQZ-së ndërsa për dijeni edhe Presidentit të Republikës, Këshillit të Ministrave dhe ministrisë së brendshme ka ardhur pas kaosit të krijuar nga dorëheqja e Valdrin Pjetrit si kryetar i bashkisë Shkodër pasi fitoi në zgjedhjet e 30 qershorit.

Aktualisht vijon të detyrë Voltana Ademi por kësaj të fundit në 20 gusht zyrtarisht i ka mbaruar mandate por vijon detyrën duke qenë se nuk është betuar kryetari që duhej ta zëvendësonte si shkak i dorëheqjes së tij. Në këtë mënyrë Prefektura Qarkut Shkodër pret tashmë një përgjigje zyrtarë nga Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve se si duhet vepruar, pra nëse duhet lejuar të vijojë detyrën kryebashkiakja Ademi apo do të duhet të emërohet një nga zëvendëskryetarët aktual.

Javën e ardhshme pritet që KQZ ta shqyrtojë këtë kërkesë të prefekturës së Shkodrës dhe të marrë një vendim se si duhet vepruar. Në rast se KQZ nuk arrin në një votim unanim me 5 vota atëherë, kjo çështje do i kalojë për shqyrtim Kolegjit Zgjedhor. Me shumë mundësi do të jetë Kolegji Zgjedhor që do ta japë përgjigjen për shkak se kreu i KQZ Klement Zguri deri më tani ka votuar kundër, ndryshe nga anëtarët e tjerë të KQZ-së.

Brenda dy javëve çështja e bashkisë Shkodër mund të marrë një përgjigje se si duhet vepruar. Më parë ka qenë këshilli bashkiak i ri i Shkodrës që përmes një vendimi i ka kërkuar prefekturës që t’i drejtohet organeve kompetente si Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve mbi rastin e padëgjuar deri më tani të bashkisë Shkodër pas dorëheqjes së kryetarit ende pa bërë betimin dhe marrë mandatin zyrtarisht.

Menjëherë sapo në prefekturë të mbërrijë një përgjigje atëherë Këshilli i ri Bashkiak do zhvillojë një mbledhje tjetër dhe mbi atë version që do sjellë KQZ ose Kolegji Zgjedhor do të vendos nëse do qëndrojë në detyrë Ademi apo do emërohet një nga zëvendëskryetarët.