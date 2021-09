Rreth 250 nxënës mund të jenë më pak në këtë vit të ri shkollor në sistemin parauniversitar në Shkodër ku përfshihen shkollat 9-vjeçare dhe të mesme. Përgjegjësja e kurrikulës në Zyrën Vendore Arsimore në Shkodër Lira Smaka shprehet se pavarësisht rënies të numrit të nxënësve asnjë klasë dhe asnjë shkollë këtë vit nuk do të mbyllet.

Ndërkohë shpërndarja e teksteve shkollore teksa duhen edhe 6 ditë për të nisur procesi mësimor është bërë për 75% të nxënësve ndërsa do vijojë edhe këto ditë.

Përgjegjësja e kurrikulës tregon se edhe se si do zhvillohet procesi mësimor teksa sipas Smakaj janë marrë të gjitha masat anti covid dhe në ato shkolla ku ka numër të madh nxënësish mësimi do të bëhet me dy turne dhe me grupe të ndara nxënësish për të respektuar distancën sociale.

Sa i përket vaksinimit të detyruar të mësuesve deri tani sipas ZVA Shkodër janë vaksinuar 90% e mësuesve ndërsa aktualisht 23 mësues janë të infektuar me COVID-19.

Shkollat në Shkodër ashtu si në gjithë Shqipërinë do të nisin më 27 shtator ndërsa vijojnë orët e përsëritjes në shkolla të ndryshme.