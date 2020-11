Për herë të parë në histori procesi mësimor në universitetet e Shqipërisë nis vitin akademik online për studentët dhe pedagogët. Në ditën e parë të nisjes, rektorja e universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” Suzana Golemi në urimin e saj shprehet se të gjithë kanë pritur kthimin në auditore por rregullat e vendosura e bëjnë të pamundur ndërsa janë marrë të gjitha masat për zhvillimin e mësimit online.

Rektorja Golemi ka një urim për studentët që nisin për herë te parë universitetin.Një mesazh rektorja Golemi ka edhe për pedagogët e universitetit të Shkodrës.

Komiteti i Ekspertëve vendosi që mësimi në universitete muajin e parë të jetë online kjo për shkak të rritjes së të infektuarve me COVID-19 si dhe parandalimit të përhapjes së virusit. Për vazhdimësinë do të ketë një vendim të dytë nëse në muajin e dytë studentët do të rikthehen në auditore apo do të vijojnë online.