Rritja e çmimeve ka bërë që shporta e produkteve ushqimore e shkodranëve të jetë më e zbrazur krahasuar me disa javë me parë. Qytetarët shkodranë të pyetur nga Star Plus, shprehen se tani me të njëjtën shumë parash blejnë shumë më pak ushqime se më përpara.

Sipas INSTAT 30 artikujt kryesorë të shportës së mallrave, ku përfshihen nafta dhe gazi, sot shitën 20% më shtrenjtë se në janarin e këtij viti. Çmimi i vajit ka përqindjen më të lartë të rritjes. Një litër vaj u rrit me 40% duke variuar në 320 lekë të reja deri në 400 lekë të reja nga 228 lekë që ishte në janar. Po ashtu një rritje kanë pësuar edhe gjitha produktet e tjera ushqimore.