Është zhvilluar për të 9-in vit radhazi në Shirokë “Trithalon Labeat” një garë e cila bën bashkë sportistë jo vetëm nga Shqipëria por dhe vende të tjera të Europës. Pavarësisht shiut që nuk pushonte pjesmarrësit arriten të përfundonin garën e cila nisi me disiplinën e notit, më pas vazhdoi me atë të çiklizmit dhe në fund me disiplinën e vrapit. Nga viti në vit rritet interesi i sportistëve për tu bërë pjesë e garës shprehet Kliti Hoti një nga organizatorët e këtij aktiviteti…

Tre fituesit e kategorive të të rinjve, të femrave dhe të kategorisë së meshkujve shprehen të lumtur për fitoren…

“Trithalon Labeat” është kthyer tashmë në një nga aktivitetet e përvitshme në qytetin e Shkodrës e cila ka si qëllim zhvillimin jo vetëm të sportit por dhe të turizmit në liqenin e Shkodrës.