Prej më shumë se një viti studentët po zhvillojnë mësimin online. Kjo gjë ka patur një ndikim të madh tek shumë nga shoferët apo dhe agjencitë e udhëtimeve që punojnë në linjat e ndryshme të autobusëve që lidhin qytetin e Shkodrës me Malësinë e Madhe apo dhe me disa nga rrethinat e qytetit. Shoferët e linjës së autobusëve Shkodër-Koplik tregojnë se nuk kanë mundur të fitojnë as paratë e naftës.

Duke qënë se semestri i parë i universitetit është në përfundim shoferët shpresojnë që në semestrin e dytë të ketë një përmirësim të situatës në rast se mësimi nuk do vijojë online.

Numri i personave të infektuar me Covid-19 në Shqipëri vijon të jetë shqetësues gjë e cila mund të bëjë që rikthimi në auditore i studentëve të paktën për këtë vit akademik të jetë i pamundur. Kjo sjell probleme ekonomike ku bëjnë pjesë edhe shoferët e linjave të ndryshme.