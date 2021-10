Papa Fraçensku një javë më parë shpalli Sinodin për të gjitha kishat e botës që do të thotë ecja sëbashku dhe që në thelb ka afrimin e besimtarëve të krishterë me kishën. Në meshën e kësaj të diele kjo shpallje e Papa Fraçeskut u bë edhe në kishën katolike të Shkodrës nga arqipeshkëvi i dioqezës Shkodër-Pult Monsinjor Angelo Massafra. Kjo krizë që ka përfshirë botën tha arqipeshkëvi mund të ndikojë për ndryshime të mëdha dhe ftoj besimtarët t’i bashkohen rrugës sinodale në të cilën ftohen të gjithë besimtarët….

Arqipeshkëvi Massafra gjatë predikimit përpara besimtarëve tha se s’mund të jemi besimtarë thjeshtë formalisht dhe s’mund të shkojmë në kishë pa u çliruar nga çdo e keqe që njerëzit mund të kenë…

Ky sinod i shpallur nga Papa Françesku nga sot është bërë i ditur në të gjitha kishat dhe synon hapjen e plotë të kishës dhe afrimin e çdo besimtari pranë saj. Secila famulli dhe secila kishë do të përgatisë disa formularë që do i dërgohen në shtëpi besimtarëve për t’u plotësuar për të dhënë idetë e mendimet e tyre se si mund të afrohen më shumë me kishën. Ky process do zgjasë tre vite dhe do përballyt me konkluzionet dhe vendimet përfundimtare që do japë Papa pas 3 vitesh.