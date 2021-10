Është organizuar në Shkodër kampionati “Fight Racism” nga The Door Albania. Aktiviteti sportive është organizuar në kuadër të fushatës botërore me po këtë emër e cila ka në vëmendje respektimin e të drejtave të njeriut, veçanërisht të fëmijëve dhe përfshirjen e tyre sociale. Drejtuesi I The Door Albania, Kastriot Faci jep më shumë detaje për këtë organizim.

Një nga vajzat, pjesë e Shtëpisë së Fëmijës 6-16 vjeç në qytetin e Shkodrës tregon pasionin e saj për sportin dhe përfitimet që ka patur nga ky projekt.

I pranishëm në këtë kampionat ishte edhe Mattheë Butler, basketbollist I Vllaznisë I cili tregon për angazhimin e tij në Shkodër dhe rëndësinë e përfshirjes së fëmijëve në kauza të tilla. Ndërsa Paula Jaku, trajnere e ekipit të futbollit të vajzave të “Juban Danja” jep disa mesazhe kundër diskriminimit.

Eshtë një experience e vecante per mua, eshte hera e pare ne shqiperi. njerezit me sillen mire, me pershendesin, jane mikprites. une mendoj se duhet te fokusohemi tek ajo qe duam te arrijme. une per shembull jam shume larg familjes time, por po luftoj per endrren qe kam patur gjithmone. e vetmja gje qe mund te bej eshte te stervitem me shoket e skuadres dhe te arrije rezultate te larta

Ky aktivitet ka për qëllim njohjen e të drejtave të njeriut, kryesisht të fëmijëve të cilët në shumë raste përballen me raste të diskriminimit dhe paragjykimeve në shoqëri