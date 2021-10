18 tetori është dita europiane kundër trafikimit të qënieve njerzore. Në kuadër të kësaj dite qendra “Prosperitet me Integritet”, organizata “Gruaja tek Gruaja” si dhe me mbështetjen e Zyrës Vendore Arsimore Shkodër ka organizuar një debat mes disa gjimnazeve të Shkodrës. Aktiviteti synon të njohë të rinjtë me këtë fenomen si dhe të rris ndërgjegjesimin e tyre mbi rrezikun e trafikimit shprehet Enkelejda Laçej drejtore e qendrës “Prospreritet me Integritet”

Fatjon Taipi psikolog ne zyren e “Djemve dhe Burrave” ne Shkoder thekson se sipas statistikave fenomeni i trafikimit te qenieve njerzore eshte rritur vitet e fundit.

Ky aktivitet finalizoi një seri sesionesh trajnimi që ishin të shtrira në shkolla të ndryshme të Shkodrës në kuadër të projektit “Rehabilitimi i viktimave të trafikimit përmes integrimit dhe punësimit”.