Fatmirësisht në 24 orët e fundit ka patur një rënie të numrit të personave ditorë të infektuar me koronavirus në qarkun Shkodër. Ministria e Shëndetësisë ka konfirmuar vetëm tre raste të reja, 20 më pak se një ditë më parë.

Rastet e reja janë shfaqur dy në bashkinë Shkdoër dhe një në Malësinë e Madhe. Aktualisht, të infektuar aktivë janë 855 persona, ku pjesa më e madhe e të infektuarve vazhdojnë të jenë të përqëndruar në bashkinë Shkodër.

Vetëm në 24 orët e fundit, në bashkitë Shkodër, Malësi e Madhe, Pukë dhe Fushë-Arrëz janë marrë 80 tamponë nga kontakte të personave të infektuar apo edhe raste të dyshuara me koronavirus. Janë monitoruar me google-form, 33 subjekte, prej te cileve: 7 shkolla,1 kopësht, 5 bar-kafe, 3 byrektore, 4 markete, 1 furrë buke, 1 dyqan me artikuj të ndryshëm industrialë, 8 dyqane veshjesh dhe 3 pika pagese.

Subjektet, respektonin masat përkatëse për kufizimin e përhapjes së covid-19. Në zbatim të urdhërit nr.28 dt.21.10.2020, për bashkërendimin e inspektimeve në kuadër të task forcës anticovid-19, grupet e punës me Inspektoratin e Punës, NJVKSH dhe AKU, gjatë ditës së sotme ndaluan rreth 90 qytetarë te cilet u këshilluan për mbajtjen rregullisht të maskës dhe në mënyrën e përcaktuar.

Pas njoftimit të rasteve nga NJVKSH, inspektorët e ISHSH së bashku me DVP kontaktuan me 32 personat me tampon pozitiv për covid-19 në Shkodër dhe Malësi të Madhe. Personat e kontaktuar ishin të izoluar në banesën e tyre duke zbatuar rregullat e karantinimit.