Këto janë pamje të marra në tregun e Zdrales në Shkodër. Të vetmit persona që ndodhen në treg janë tregtarët sepse në këtë kohë krize të shkaktuar nga Covid-19 blerësit janë shumë të rrallë.

Që prej fillimit të pandemisë tregtarët thonë se shitjet kanë qënë aq të pakta sa që nuk mjaftojnë as për të paguar taksat. Të shqetësuar tregtarët nuk dijnë se çfarë do të ndodh me bizneset e tyre nëse kjo situatë do vazhdojë të mbesë e njëjtë.

Pandemia Covid-19 ka qënë një sfidë për të gjithë duke shkaktuar një rënie të ndjeshme të ekonomisë në vend. Kjo ka bërë që të ndikojë në mënyrë direkte edhe tek bizneset në qytetin e Shkodrës.