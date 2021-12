Në kuadër të 150 vjetorit të lindjes të kolosit të rilindjes kombëtare atë Gjergj Fishtës departamenti i Letërsi-Gazetari në universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” ka nisur aktivitetet për të kujtuar këtë figurë të rëndësishme të letërsisë shqipe. Një tryezë e rrubullakët ku pedagog, mësues dhe student diskutuan në lidhje me mundësin por dhe sfidat e studimit të veprave letrare të Fishtës ishte aktiviteti i parë i cili u zhvillua në mjediset e bibliotekës së universitetit të Shkodrës.

Pedagogia dhe njëkohësisht organizatorja e këtij aktivitetit Vlabona Karakaçi theksoi se është shumë e rëndësishme rikthimi i veprave të Fishtës në maturën shtetërore.

Me datën 15 dhjetorë do të zhvillohet edhe konferenca shkencore “Atë Gjergj Fishta: Kërkime dhe Interpretime” e cila do të përmbyllë aktivitete e zhvilluara në kuadër të 150 vjetorit të lindjes së tij.