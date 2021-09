Në kuadër të Konferencës së Veteranëve që është organizuar ditën e sotme në bashkinë Shkodër dhe Malësinë e Madhe, kryesia e Komitetit Kombëtar të Organizatës së Vetëranëve të Shqipërisë LANÇ është ndalur për nderime edhe në bustin e Ish 5 Heronjve të Vigut.

Nga aty, kryetari I Komitetit të Kombëtar të Veteranëve Odhisë Porodini ka kërkuar që sakrifica e të rinjve që dhanë jetën për atdhe gjatë luftës Nacional – Çlirimtare të njihet edhe nga të rinjtë e sotëm.

Kryetari Porodini shton se po punohet për arritjen e bashkëpunimeve të reja me vendet e rajonit, krahas me bashkëpunimet që janë krijuar deri tani me organizata të vendeve europiane.

Ditën e sotme kryesia e Komitetit Kombëtar të Veteranëve të Luftës Nacional – Çlirimtare ka zhvilluar takime në bashkinë Shkodër dhe Malësi e Madhe, për nderimin e të rinjve që dhanë jetën për lirin e Atdheut.