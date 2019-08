Vllaznia ka dështuar në ndeshjen miqësore ndaj Besëlidhjes duke marrë një barazim 1-1. Madje shkodranët kanë barazuar në fund të takimit sepse rrezikuan që të merrnin një humbje. Trajneri i Vllaznisë Mirsad Jonuz u shpreh se disa gjëra nuk funksionuan tek Vlllaznia.

“Kemi 22 dite pune te forte pergatitore. Pjesa e pare ishte shume e veshtire per ne ndersa ne te dyten ishim me mire. Me pelqeu por shpresoj qe te permiresohemi. Sot nuk funksionuan disa gjera ne ekip dhe ju e pate qe ndryshova disa lojtare.

Per ekipin tim problemi me i madh eshte loja me topin dhe nuk po e kuptoj pse. Kam folur me lojtaret e mi dhe shpresoj qe deri sa te nisin superliga te permiresohemi. Eshte shume e veshtire per mua. Lojtaret vijne tani dhe me duhet ti fus direkt ne ekip. Per dy dite vijne dy lojtare te tjere, braziliani qe morem para pak ditesh po zhvillon kontrollet mjekesore ne tirane pastaj do te vijne. Dy lojtaret e rinj luajne ne brazil dhe ne arabi dhe do ti aktivizoj ne fushe direkt ne ndeshjen e pare”.

Trajneri Jonuz i pyetur se përse ka punuar me dy standarde duke marrë edhe lojtarë fare pa provë deklaroi se është e vështirë pasi futbollistët cilësor janë të shtrenjtë.

“E kuptoj por kur erdha kisha shume pak lojtar te tjeret ishin pa kontrate.Puna ime eshte me lojtaret qe i kam pjese te klubit, prandaj mora edhe disa futbolliste te tjere ne merkato. Une kerkova, nje portier, nje stoper, nje mesfushor qendre, nje fantazist dhe nje sulmues.

Klubi po punon per ti blere por eshte e veshtire eshte shume shtrenjte. besoj se ne keto 5 dite do ti blejme lojtaret.Ka probleme me vizat me biletat e avionit por do te vijne futbolliste ne minutat e fundit te merkatos. Ne fillim dua te ndertoj kete skuader dhe pastaj do te shikoj ndeshje pas ndeshje cfare do te bejme. Me lojtaret e rinj shpresoj te jemi me mire”.

Sa i përket brazilianit Emerson që sapo ka firmosur me Vllazninë, lojtar që ka shënuar vetëm 7 gola për disa sezone me radhë, trajneri Jonuz në mënyrë të pakuptueshme e justifikon si futbollist i mirë.

“Ka shenuar 7 gola e di por este lojtar i mire. Kam folur me miqt e mi dhe ma kane sugjeruar eshte futbollist i mire. Sot nuk eshte e veshtire te marresh informacion per lojtaret. ai shume shpejt do te vijne ne Shkoder. Nuk me interesojne problemet, kam ardhur ketu per futboll dhe me kane premtuar pune te ndershme”.

Besëlidhja shënoi përmes Ebubakar në minutën e 63 ndërsa Vllaznia barazoi vetëm në fund të kësaj ndeshje miqësore me anë të Shtubinës. Kuqeblutë me 24 gusht do zhvillojnë takimin e parë në Superligë me Laçin dhe duke se nuk janë ende gati.