Vetëm pak ditë kanë mjaftuar që Vllaznia në boks të ndryshojë qëndrimin e saj duke u rikthyer si një ekip pretendent për fitimin e titullit kampion për këtë vit. Tek Vllaznia janë rikthyer dy boksierët e njohur Kristian Demaj dhe Rexhildo Zeneli duke iu bashkuar pjesës tjetër dhe duke e përforcuar skuadrën. Pak ditë më parë trajneri i Vllaznisë Zef Gjoni u duk i dorëzuar duke thënë se mjaftohemi me vendin e dytë por ky qëndrim i tij ka ndryshuar dhe me ardhjen e Demaj dhe Zenelit Vllaznia do tentojë sërish titullin kampion

Ardhja e Demaj dhe Zenelit është shumë e rëndësishme thotë trajneri Gjoni për Vllazninë ndërsa tregon se rivale për titullin kampin vijon të jetë Tirana por kuqeblutë do synojnë që ta sjellin në Shkodër trofeun

Pak ditë më parë trajneri i Vllaznisë Zef Gjoni akuzoi “Sport Klub Vllaznia” dhe bashkinë Shkodër për një mungesë totale interesi për boksin. Një përgjigje trajnerit Gjoni i ktheu drejtori i shumësportëshit Mark Kroqi duke thënë se buxheti miratohet në fillim të vitit por kjo deklaratë për trajnerin Gjoni është e papranueshme

Kampionati kombëtar i boksit do të zhvillohet në Tiranë për tre ditë me radhë në sallën “Farie Hoti” ndërsa finalet do të jenë me 9 nëntor ku Vllaznia pavarësisht vështirësive do të kërkojë fitimin e titullit kampion për të vijuar dominimin në boksin shqiptar.