NJË ZJARR KA RËNË NË NJË BANESË NË QYTETIN E SHKODRËS. NJË SHTËPI NË NJË PALLAT PËRBALLË KATEDRALES U PËRFSHI NGA FLAKËT. MENJËHERË NË VENDNGJARJE MBËRRITËN ZJARRËFIKËSET NDËRKOHË QË PËR MOMENTIN BRENDA BANESËS KA QENË EDHE NJË PERSON I MOASHUAR.
MENJËHERË EFEKTIVËT ZJARRËFIKËS KANË NDËRHYRË DUKE BËRË TË MUNDUR SHUARJEN E FLAKËVE POR EDHE DALJEN JASHTË SHTËPISË TË PERSONIT QË ISHTE BRENDA.
NDËHYRJA NË KOHË E ZJARRËFIKËSVE BËRI QË ZJARRI TË SHUHET SHPEJT DHE TË MOS KETË PASOJA NË NJERËZ POR AS DËME MATERIALE. NGA VEPRIMET E PARA MENDOHET SE KY ZJARR ERDHI NGA PAKUJDESIA.