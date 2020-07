Këtë të hënë është hapur per publikun, ekspozita me vepra nga fondi i Galerisë se Arteve SHkodër, titulluar: Simon Rrota me “zanat” dhe shqiptaret mes lindjes e perendimit!

Drejtori I galerisë së arteve Fatmir Juka ka treguar se si ka lindur shkëndija për të nxjerrë në ekspozitë pikërisht punimet e Simon Rrotes me karakter etnografik te cilat nuk kishin dalë prej kohësh per publikun.

Pikturat e paraqitura në ekspozitë mbartin nje peisazh personazhesh te zakonshem qytetetas.

Galeria e Arteve e Shkodres ne bashkepunim me Qendren Kulturore “Pjeter Gaci” Shkoder kanë mbështetur realizimin e kesaj ekspozite me karakter multidisiplinar , dhe perfshirjen e publikut ne diskutimin e nevojshem, per ruatjen e memories se pazevendesueshme kulturore.