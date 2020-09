Kryetari I Partisë Demokratike dega Shkodër, Xhevdet Amuli ka sqaruar mënyrën se si do të procedohet për organizimin e zgjedhjeve për deputet dhe kryetar bashkie që do zhvillohen në 30 shtator. Amuli ka bërë të ditur se duke filluar nga kjo e martë do të organizohet mbledhja e kryesisë me anëtarët e grupseskioneve, të cilët do të njihen me rregullat e procesit të votimit.

Çdo anëtar do të votojë katër kandidatura bën të ditur Amuli.

Në zgjedhjet e 30 shtatorit, procesi do fillojë në orën 10:00 – 18:00 ndërkohë që do vëzhgohet nga tre anëtarë komisioni.

Sipas Amulit, pjesë e listës nuk do jenë më shumë se 22 persona, por kjo gjë pritet të konfirmohet gjatë ditëve në vazhdim