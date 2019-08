“Shkodra Jazz Festival” ka zhvilluar koncertin e parë pas koncerteve që deri më tani ka patur “Rrock Academy” e cila është pjesë e këtij festivali. Në teatrin “Migjeni” pianistja austriake Verena Zeiner zhvilloi një koncert të sajin për publikun e pranishëm..

Organizatori i “Shkodra Jazz Festival”, Florjan Jakaj i cili drejton shoqatën “Rrok Jakaj” vlerëson pianisten austriake Verena Zeiner dhe tregon arsyen përse është përzgjedhur ajo.

Vetë pianistja austriake e quajti unik teatrin “Migjeni” dhe u shpreh e lumtur që ndodhet në Shkodër duke mbajtur koncertin e saj si pjesë e “Shkodra Jazz Festival”.

“Fillimisht jam shumë e lumtur që jam këtu në një vend të mrekullueshëm siç është ky teatër, unik dhe që në Vienë ka shumë njerëz që kanë ardhur dhe e kanë parë por sonte e ndjej që është një atmosferë shumë e bukur dhe jam e lumtur që jam sonte këtu me ju.

Ju do të keni mundësi që të dëgjoni dhe shihni sonte kompozime origjinale të bëra nga unë dhe do shihni edhe improvizimet e mia. Nuk e di se çfarë ka për të ndodhur sonte me mua por di t’ju them që dua t’ju marr me vete me muzikën time dhe shpresoj të ndjeheni të lumtur në fund. Tani do të luaj një pjesë gjermane të kompozuar nga ana ime e cila është e fortë por që përcjellë emocione besoj tek të gjithë ju. Faleminderit që jeni këtu sonte me mua dhe shpresoj që t’ia kalojmë sa më mirë”.

Fillimisht pianistja Verena Zeiner si master class dha disa mësime për të rinjtë e “Rrock Academy” dhe më pas mbajti edhe këtë koncert të sajin në teatrin “Migjeni”. Austriakja është drejtuese e bandave të saja dhe performon edhe në rang ndërkombëtar, kompozon dhe luan për valltarë dhe krijon muzikë për shfaqje teatri. Zeiner udhëheq edhe trajnime mbi improvizimin dhe tema të tjera që kanë lidhje me muzikën dhe lëvizjen.