Ka perfunduar verifikimi i emigranteve te mberritur kete te merkure ne qendren pritese te Shengjinit. Sipas burimeve ka shkuar ne kater numri i personave te cilet do te kthehen ne Itali, pasi krahas dy minoreneve edhe dy te tjere kane rezultuar me probleme shendetesore. Nderkohe 12 te tjere po mbahen ende ne Shengjin, ne pritje per tu transferuar drejt kampit te Gjadrit.