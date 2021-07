Mbi 3.88 miliardë doza të vaksinës së COVID-19 janë administruar në të gjithë botën deri më tani, me Turqinë e renditur midis dhjetë vendeve me më shumë doza të administruara.

Sipas ‘Our World in Data’, vendi ku për herë të parë u shfaq koronavirusi në vitin 2019, Kina, renditet e para në të gjithë botën me mbi 1.55 miliardë doza të administruara të vaksinës, duke u ndjekur nga India me pothuajse 433.2 milionë doza të administruara.

Lista vazhdon kryesisht me vendet perëndimore, me SHBA-në që ka administruar rreth 341.8 milionë doza, Brazilin me rreth 131.9 milionë, Gjermaninë me rreth 89.4 milionë, Mbretërinë e Bashkuar me rreth 83.7 milionë, Japoninë me rreth 77.3 milionë dhe Francën me rreth 68.1 milionë.