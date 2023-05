Nënshati ishte ndalesa e radhës e Kandidatit të Partisë socialiste Kristian Shkreli! Votë masive për Shkrelin kërkoi kryrebashkiaku aktual Mark Babani

Banorët u shprehën të bindur se me punën e bërë jo vetëm në Nënshat por në të gjithë Bashkinë, Shkreli e ka të sigurtë fitorën

Në fjalën e tij përpara banorëve Kandidati Shkreli premtoi se në mandatin e ardhshëm do të ketë shumë punë për të bërë në Nënshat dhe në cdo zonë

Banorët e Nënshatit me 14 maj deklaruan se do të votojnë partinë socialiste dhe kandidatin e saj Kristian Shkreli për të vijuar me punët dhe investimet e nisura në këtë zonë.