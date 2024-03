Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të mërkurën lajme të mira ju presin në dashuri, veçanërisht për ata që kanë mbetur vetëm për një kohë të gjatë. Për sa i përket punës, nuk i duroni dot ata që nuk janë dakord me ju, ndjeni nevojën për projekte dhe mbështetje të reja.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën ju keni një hënë të favorshme për dialog. Ju jeni shumë të qartë mendërisht dhe kjo ju ndihmon të rikuperoni nga një marrëdhënie që po bëhet e ndërlikuar. Nëse nuk mund të kapërceni disa tensione, përpiquni të shkoni më tej, kini kujdes nga të lindurit në shenjën e Akrepit.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të mërkurën në dashuri duhet të ecni me kujdes. Marrëdhëniet që kanë ekzistuar për një kohë janë më të forta se në të kaluarën e afërt. Për sa i përket punës, përpiquni të mos i ekzagjeroni problemet.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të mërkurën në dashuri ka tension, por tashmë Afërdita nuk është më përballë dhe mund të diskutojmë. Për sa i përket punës, mund të merrni reagime të favorshme nëse keni punuar mirë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën shmangni diskutimet e kota në dashuri, nuk ka shumë mirëkuptim me të lindurit në shenjën e Binjakëve. Për sa i përket punës, shumë janë në kërkim të stabilitetit, përgjigjet do të vijnë pak nga pak me afrimin e muajit maj.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të mërkurën mbani një sy në marrëdhëniet e krijuara së fundmi. Për sa i përket punës, jeni shumë i munduar, mund t’ju duhet të filloni nga e para, por është diçka që keni dashur.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të mërkurën mund të ketë takime të mira në dashuri falë Hënës që do t’ju japë një dorë të madhe. Vëzhgoni situatën tuaj të punës, ka nevojë të zgjidhni një problem ekonomik që po ju mundon.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën dyshime të mundshme në dashuri, ndiheni shumë të lidhur me të shkuarën. Për sa i përket punës, Jupiteri është i favorshëm, mund të keni kënaqësi.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të mërkurën do të jetë një ditë e rëndësishme në dashuri, mund ta çlironi veten nga një barrë. Ju duhet të bëni zgjedhje për të ardhmen. Për sa i përket punës, mund të përfundoni një projekt që është i rëndësishëm për ju.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të mërkurën mbani mend se në dashuri çdo takim këto ditë mund të ketë një të ardhme. Për sa i përket punës, Jupiteri do mundohet t’ju japë këshilla të mira. Ka shumë vështirësi dhe ju duhet të filloni përsëri.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën një hënë e favorshme në dashuri që ju bën të fortë, së shpejti do të jeni në gjendje të rikuperoni diçka të rëndësishme. Për sa i përket punës, jeni konfuz, ose ndoshta ju mungojnë modelet e duhura për të marrë frymëzim.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të mërkurën në dashuri është më mirë të mos i jepni peshë asaj që do të ndodhë në orët e ardhshme. Për sa i përket punës, shmangni zgjedhjet e rrezikshme, megjithatë mendoni se nuk keni marrë njohje. Do të shihni që shumë shpejt gjithçka do të jetë mirë, mjafton të keni pak durim.