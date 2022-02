Shoqata e Artizanëve dhe Zejeve ka hapur në pedonalen “Kolë Idromeno” panairin e Shën Valentinit. Kryetari Zef Gjini tregon se panairi do të jetë I hapur për tre ditë ndërsa bën me dije se kësaj here artizanët kanë sjellë punime që I përshtaten atmosferës së festës së të dashuruarve.

Ndërkohë, Zef Gjini bën me dije se ka firmosur edhe marrëveshjen me bashkinë Shkodër për planin e aktiviteteve gjatë këtij viti.

Panairi I Shën Valentinit do të jetë I hapur edhe në datat 13 dhe 14 shkurt në pedonalen “Kolë Idromeno”. Ndërsa artizanët pjesëmarrës në panair janë jo vetëm nga qyteti I Shkodrës, por edhe qytete të tjera të vendit.