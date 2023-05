Këtë të hënë në një nga kronikat e Star Plus tv u trajtuan ankesat e qytetarëve Shkodranë në lidhje me situatën e qenve në gjendje rruge. Nuk kanë munguar rastet kur qytetarët janë sulmuar. Në lidhje me këtë temë Izabela Sala vullnetare e “Animals need me” tregon se në Shkodër ka një numër të konsiderueshëm kafshësh në gjendje rruge.

Izabela tregon gjithashtu se këta 4 putrosh bëhen agresiv vetëm në rastet kur ata sulmohen apo ndihen të rrezikuar nga njerëzit.

Nga ana tjetër Izabel Sala tregon se sëfundmi janë regjistruar disa rastet të helmimit të qenëve nga qytetarët.

Qyteti I Shkodrës prej kohësh paraqitet në një situatë jo shumë të favorshme sa I përket kafshëve në gjendje rrugë. Edhe pse në qytet janë dy strehëza për këta kafshë si ajo e bashkisë si edhe e “Animals Need me” sërish kapacitetet e tyre nuk I përballojnë dot numrin e lartë të këtyre kafshëve. Thirrja e Izabela Salës por edhe shumë vullnetarëve të tjerë është që edhe qytetarët të ndërgjegjësohen dhe të kujdesen për këta kafshë.