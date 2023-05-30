SHOQËROHET NË POLICINË VENDORE DREJTORI I UJËSJELLËS KANALIZIMEVE NË SHKODËR ARVIT BUSHATI 30/05/2023 795 Shoqerohet ne policine vendore te Shkodres Arvit Bushati, drejtori i ndermarrjes se ujesjelles kanalizime ne Shkoder. Jane te paqarta arsyet e shoqerimit. https://www.starplus-tv.com/wp-content/uploads/2023/05/WhatsApp-Video-2023-05-30-at-21.48.42.mp4 BOTA “I NXEHTI” GLOBAL, RREZIQET KLIMATIKE NË RRITJE 5 VITET E ARDHSHME 30/05/2023 “INTELIGJENCA ARTIFICALE MUND TË SJELLË SHKATËRRIM”, EKSPERTËT PARALAJMËROJNË 30/05/2023 TRUMP ZBULON PREMTIMIN E RADHËS PËR ZGJEDHJET E 2024-ËS 30/05/2023 KONFIRMOHET ZYRTARISHT, ERDOGAN RIZGJIDHET NË KRYE TË TURQISË. JA SA VOTA... 29/05/2023