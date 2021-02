Ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe sot tha se sipas informacioneve më të reja, 50 për qind e të testuarve kanë qenë të llojit britanik të coronavirusit.

“Me përqindje të madhe, të tetuarit nga janari e këtej dhe sipas informacioneve më të reja, 50 për qind e të testuarve i takojnë llojit britanez”, tha Filipçe.

Ai shtoi se për këtë shkak janë të kujdesshëm me zbutjen e masave për shkak se pacientët me këtë lloj me shpesh e bartin virusin.

“Deri tani në Maqedoni janë zbuluar 30 mutacione të koronavirusit”, tha Filipçe.