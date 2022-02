Disa shpërthime të mëdha u dëgjuan rreth orës 18:40 me orën lokale të hënën në lindje të qendrës së qytetit të Kievit.

Sipas CNN ato ishin shpërthimet më të mëdha të dëgjuara të hënën. Ata u pasuan nga sirenat që dilnin në të gjithë qytetin.

A huge explosion has just shaken Kyiv, no information is yet known of the casualties. Putin and Lukashenko are not even trying to respect the peace talks. #Ukraine pic.twitter.com/c8Y2j1u8Zb

— Belarus Free Theatre (@BFreeTheatre) February 28, 2022