Europarlamentarja Doris Pack i kujton Kryeministrit Edi Rama se teksa Shqipëria aspiron për hapjen e negociatave me BE, policia ndërhyri brutalisht mbi protestuesit pikërisht Ditën e Evropës.

“Shqipëria dëshiron fillimin e negociatave me BE-në. Ky akt i Rames, duke e dhënë Teatrin në duart e mikut të tij të vërtetë plus aksionin brutal të policisë në Ditën e Evropës tregojnë fytyrën e vërtetë pas premtimeve të tij në kaq shumë takime evropiane”- shprehet znj.Pack.

#Albania wants starting negotiations with EU: this act of #Rama – giving the Theater in the hands of his true friend+ the brutal police action on the Europe Day show the real face behind his promises in so many european meetings. https://t.co/LIw2YcYPtI

