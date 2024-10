Një grup operacional i Policisë së Shtetit, i kryesuar nga dy Drejtorët e Departamenteve të Policisë Kriminale dhe Policisë Kufitare, zhvilloi një vizitë pune në Britaninë e Madhe. Qëllimi i vizitës ishte analiza e përbashkët në kuadër të TASK-Forcës për rezultatet e arritura në operacionin “Marewood” për goditjen e transportit të parave, trafikimit të armëve dhe drogës, dhe migracionit të parregullt.

Përfaqësuesit e palës britanike, Agjencisë Kombëtare Kundër Krimit (NCA) dhe Border Force, kanë vlerësuar si të shkëlqyer punën e përbashkët të bërë në këtë drejtim, duke nxjerrë në pah rezultatet e arritura në Policinë kufitare sidomos në portin e Durrësit, PKK Rinas, PKK Hani Hotit dhe pikat e tjera të kalimit, si dhe në aeroportet e Londrës, informoi sot policia e shtetit. Ata kanë vlerësuar bashkëpunimin, profesionalizmin, besueshmërinë dhe rezultatet e Policisë së Shtetit me strukturat homologe britanike, sidomos me NCA-në dhe Border Force, duke e cilësuar këtë bashkëpunim të suksesshëm, me rezultate mbresëlënëse të papara më parë në Britaninë e Madhe, vijon më tej njoftimi.

Drejtuesit e Grupit Operacional të Policisë së Shtetit kanë falënderuar homologët për besimin dhe bashkëpunimin pa rezerva që solli këto rezultate dhe i kanë siguruar, në emër të Policisë së Shtetit, për thellimin akoma më tej të këtij bashkëpunimi, me qëllim arritjen e rezultateve edhe më pozitive në të ardhmen, për t’u shërbyer akoma më shumë qytetarëve të vendeve tona dhe për të rritur standardet e sigurisë.