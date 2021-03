Përfaqësuesi i lartë i BE-së për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell deklaroi pas përfundimit të takimit të 11-të, të Këshillit të Stabilizim Asociimit, në një konferencë të përbashkët me kryeministrin Edi Rama dhe komisionerin Oliver Varhelyi në Bruksel se Shqipëria është partner kyç për BE.

Duke vlerësuar ecurinë dhe reformat, Borrel bëri një apel për udhëheqësit politikë dhe partitë në Shqipëri, për të vendosur në listat e kandidatëve për deputetë, njerëz me integritet.

“Jam vërtetë shumë i kënaqur që i urova mirëseardhjen kryeministrit Rama në takimin e 11 të Këshillit të Stabilizim Asociimit që sapo ka përfunduar. Së pari Shqipëria është një partner kyç për BE. Është një partner i besueshëm për sigurinë dhe një model, shembull për rajonin. Shqipëria në mënyrë konsistente është 100% në përputhshmëri të plotë me politikën e BE për çështjet e jashtme dhe të sigurisë. Ju jeni një shembull në Ballkan dhe nuk mund ta themi për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. BE është partneri më i fortë i Shqipërisë dhe do vazhdojmë t’iu qëndrojmë në krahë në rrugëtimin drejt BE. Do vazhdojmë t’ju japim mbështetje. Këshilli i sotëm ishte një mundësi që ne të kuptonin se si dhe ku jemi në këtë marrëdhënien tonë dhe për zbatimin e reformave të nevojshme. E përgëzuam Shqipërinë për këmbënguljen për të ecur përpara me reformat. Vazhdojmë ta inkurajojmë Shqipërinë që të vazhdojë me këto reforma, por edhe për faktin se këto reforma janë kyçe për modernizimin e Shqipërisë dhe për të ardhmen e qytetarëve. Për zgjedhjet e 25 prillit theksojmë nevojën që të gjithë të bëjnë të pamundurën që listat e kandidatëve të kenë njerëz me integritet. Sa iu përket zgjedhjeve ne kemi dhe një mesazh për të gjitha udhëheqësit politikë dhe gjitha palët. Objektivi i integrimit duhet të jetë për të gjithë. Polarizimi i skajshëm nuk është shenjë e pjekurisë politike dhe nuk është në interesin e qytetarëve shqiptarë. Me shumë kërshëri po presim që të organizojmë konferencën e parë ndërqeveritare pas miratimit të kuadrit negociues dhe në përputhje me kushtet që janë”, deklaroi Borrel.