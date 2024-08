Qendra e pritjes së emigrantëve në Lezhë pothuajse është gati dhe nga Italia konfirmohet se 20 gushti do jetë data kur vjen kontingjenti i parë.

Por stafi që do shërbejë aty, duke përfshirë edhe ata që do punojnë në kuzhinë apo si sanitarë përveç policëve, do ketë edhe rregullore strikte, që cilësohet edhe si “surreale”.

Dhe një prej tyre është “shmangia ndaj kurthit prej grave” dhe në këtë rast ndaj atyre shqiptare që mund të punojnë aty, por edhe jashtë qendrës. Mund të quhet edhe një kod etike.

Sepse “një burrë që sheh gruan e tij duke u ballafaquar nga një burrë tjetër, mund të reagojë keq!”. Por jo vetëm kaq, sepse teksa shqiptarët cilësohen një “popull modest”, “lakuriqësia apo veshja jo e mirë në publik nuk është e mirëseardhur”, shkruan La Repubblica. Pra një kod etike edhe për veshjen, përveç sjelljes morale.

Dhe rregullorja për efektivët që do vijnë në Shëngjin dhe Gjadër (Vademecum), përmban konkretisht në katërmbëdhjetë pika.

45 oficerët e parë të policisë italiane morën pjesë në kursin e planifikuar dhe presin të nisen drejt Shqipërisë në datën 20 Gusht, teksa do pasohen edhe nga të tjerët. Në total 500 policë, karabinierë dhe oficerë të Guardia di Financa.

Kontigjenti i parë fillimisht për të monitoruar burgun e vogël të zbrazët që po ndërtohet aktualisht në Gjadër dhe më pas emigrantët e paligjshëm.

Por bien në sy edhe pika të tjera në rregullore dhe mesa duket, shqetësimi është se prania e forcave të rendit italian mund të shkaktojë disa fërkime. Aty u tregohet agjentëve italianë se si duhet të sillen në bar dhe restorant.

“Konsumimi i kafes nuk është në banak, por vetëm ulur, në restorante përmbajuni menusë, kërkesat për ndryshime nuk janë të mirëpritura”. Dhe, në fund, rekomandimi i rekomandimeve: “Kini kujdes se si flisni… pothuajse të gjithë shqiptarët dinë italisht!”.

Sekretari i Përgjithshëm i Policisë së burgjeve të UIlpa, Gennarino De Fazio, është shumë kritik për metodat jotransparente, me të cilat u identifikuan 45 të parët e kontingjentit, duke bërë krahasime mes gjendjes në paraburgimet italiane dhe atyre që po ndërtohen në Shqipëri.