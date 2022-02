Shqiptaret kane arritur te mbledhin shumen prej 128 mije eurosh qe i duhej Jetmirit, 34-vjeçarit nga Shkodra, te diagnostikuar me kancer ne tiroide, per tu derguar per mjekim te specializuar ne Stamboll.Familja e te riut falenderon te gjithe personat qe kontribuan.

Përshëndetje !

(SHUMA MONETARE U PLOTËSUA)

(MONETARY AMOUNT COMPLETED)

Ju falenderojm përzemërsisht per gjithë kontributin tuaj financiar dhe për të gjithë energjinë pozitive që keni dhënë ndaj kauzës tonë.

Shpresojmë dhe besojmë se gjithë kjo energji do shkojë tek Jetmiri dhe së shpejti ta kemi pranë nesh.Në këto momente kemi arritur shumën prej 128 000 €,pasi te gjithë miqtë kanë kontribuar edhe në llogaritë bankare në njoftimin e bërë.

Jetmiri është transportuar në Stamboll dhe është nën kujdesin e mjekëve,ku po merr të gjitha trajtimet e duhura.

Nuk kemi fjalë ta pershkruajmë ndjesinë që na keni dhënë me këtë solidaritet dhe mbështetje.

Ju jemi shumë mirënjohës.

Zoti jua shpërbleftë të gjithëve.

Me respekt familja Zeqja