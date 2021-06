Ndonëse Shqipëria nuk merr pjesë, në Europian do të ketë një copëz kuqezi. Janë plot 9 lojtarë me origjinë shqiptarë që do të marrin pjesë në këtë eveniment madhështor.

Tre lojtarë shqiptarë janë të Zvicra, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri dhe Admir Mehmedi. Ndërkohë 6 shqiptarë të tjerë janë te Maqedonia e Veriut, me këta të fundit u kualifikuan në Europian për herë të parë në histori.

Visar Musliu, Egzon Bejtullai, Ezgjan Alioski, Arijan Ademi, Enis Bardhi dhe Ferhan Hasani, janë lojtarët shqiptarë që do të luajnë me Maqedoninë e Veriut në Euro 2020.