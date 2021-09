Nënkryetarja e PD-së, Jorida Tabaku përmes një reagimi në ‘Facebook’ pohoi se shqiptarët shpenzuan 30 milionë euro ilaçe e mjekime, ndërsa shtoi se u rimbursuan vetëm 1% e tyre.

Demokratja theksoi se kjo është fytyra e vërtetë e një qeveria që politikën nuk e përdor për t’i shërbyer qytetarëve por për t’u pasuruar vetë.

REAGIMI I TABAKUT

📍 Shqiptarët kanë shpenzuar 30 mln euro për ilaçe💊 dhe mjekime gjatë pandemisë ndërsa qeveria i ka rimbursuar qytetarëve veç 231 mijë euro.

As 1% e vlerës së harxhuar nuk ka shkuar për të ndihmuar qytetarët.

🔴 Fytyra e vërtetë e një qeveria që politikën nuk e përdor për ti shërbyer qytetarëve por tu pasuruar vete, të braktisur dhe në fatkeqësi!

❌ Jemi vendi me varfërinë më të lartë në rajon, dhe me pagat më të ulëta. Kjo nuk mund të jetë mënyra se si qeveriset vendi ynë.