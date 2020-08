Shtatori do të fillojë me kombëtaret teksa Shqipëria do të luajë dy ndeshje të vlefshme për Ligën e Kombeve. Kuqezinjtë do të udhëtojnë më 4 shtator në transfertën e Bjellorusisë teksa më 7 shtator rikthehen për të sfiduar Lituaninë, me të gjitha gjasat në ”Air Albania Stadium”.

Shqipëria edicionin e kaluar dështoi në këtë Ligë, teksa tani në grup do të ketë Bjellorusinë , Lituaninë e Kazakistanin. FSHF gjithashtu ka shpërndarë një video ku thotë se pandemia ndau futbolldashësit nga kombëtarja, por tashmë emocionet kuqezi rikthehen pas 2 javësh.