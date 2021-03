Pas ankesës të “Colosseo Construktion” përfaqësuar nga ish-presidenti i Vllanisë Valter Fushaj, bashkia Shkodër ka vendosur që me një vendim të datës 5 mars të shtyjë procedurën për shitjen e aksioneve të Vllazni sh.a. Fillimisht kompania “Colosseo Construktion” ka paraqitur ankesën e saj por bashkia Shkodër në përgjigjen e kthyer nuk ka qenë shumë e qartë dhe nuk ka dhënë një përgjigje të plotë lidhur me pretendimet e paraqitura në ankesë duke patur dyshime të forta se ankandi nga ana e bashkisë po bëhet selektiv për të favorizuar ndonjë subjekt të ndryshëm ndërsa shoqërohet me disa shkelje ligjore të bëra të ditura në ankesën përkatëse.

Në përgjigjen e saj bashkia thotë se do pezullojë procedurën për ankandin që ishte parashikuar në datën 9 mars por ndërkohë pas vetëm 3 ditësh përmes këtij vendimi të ndërmjetëm që i ka bërë Komisionit të Prokurimit Publik bashkia Shkodër ka kërkuar që procedura për shitjen e aksioneve të Vllaznia sh.a në 9 mars të vijojë normalisht edhe pse në zyrën e bashkisë ndodhej ankesa e dërguar nga “Coloseo Construktion” çka tregon dëshirën e madhe të bashkisë dhe ngutjen e saj me çdo kusht për ta përfunduar këtë process me ato kritera të vendosura edhe pse disa subjekte mes të cilave edhe ai që përfaqësohet nga ish-presidenti i Vllaznisë Valter Fushaj nuk janë aspak dakord për shkak të parregullsive dhe kritereve preferenciale që nuk garantojnë një garë të barbartë mes konkuruesve në këtë ankand.

“Colosseo Construktion” duke parë këtë mënyrë se si vepron bashkia Shkodër e dërgoi ankesën zyrtare dhe pranë Komisionit të Prokurimit Publik në Tiranë. Pas kësaj ankese në këtë institucion bashkia Shkodër edhe pse padëshirën e saj ka marrë vendimin për ta pezulluar për momentin ankandin për shitjen e aksioneve të Vllaznia sh.a deri në momentin kur të përfundojë afati ligjor ëpr shqyrtimin e ankesës të “Colosseo Construktion” që është 23 ditë. Ndërkohë bashkia Shkodër ka edhe një ankesë tjetër nga një individ, shtetasi Almiro Gurakuqi. Ky shtetas është ankuar si person fizik për faktin se bashkia Shkodër në ankandin për shitjen e aksioneve të Vllaznia sh.a ka përjashtuar të drejtën e personave fizik për të konkuruar gjë e cila është absurd gjithashtu.