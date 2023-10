Është shtyrë për ditën e nesërme në orën 10:00 seanca në GJKKO ndaj Sali Berishës. Po ashtu bëhet me dije se është zëvendësuar avokati që u caktua nga shteti, pasi dy avokatët e Berishës braktisën seancën paraditen e sotme.

“Me kërkese te Prokurorisë, me qellim garantimin e mbrojtjes efektive, Gjykata zëvendësoi Artan Simoni me avokat tjetër nga lista e avokateve kryesisht dhe i la kohe te njihet me aktet.

Seanca do te zhvillohet ne datën 26.10.2023 ora 10:OO”, thuhet në njoftimin zyrtar të Gjykatës.