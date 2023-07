Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të martën një tension i vogël mund të rikthehet në dashuri, veçanërisht për çiftet që tashmë janë në krizë. Shtyjeni çdo vendim për javën e ardhshme. Për sa i përket punës, mos e refuzoni një marrëveshje afatgjatë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të martën, disa diskutime të vogla në dashuri mund të kthehen së shpejti. Kini kujdes nëse jeni të dashuruar me një person që tenton të arratiset. Kujdes nga disa diskutime familjare.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Kjo ditë e martë duhet të bëni pak durim pasi keni probleme sidomos në lidhje me punën. Mund të diskutoni me bashkëpunëtorët ose bashkëpunëtorët duhet të keni shumë kujdes.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të martën, java do jetë fantastike për ju falë yjeve që do ju bëjnë të përjetoni emocione të rëndësishme. Mërkuri mund t’ju sjellë disa telashe në lidhje me dashurinë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të martën gjatë orëve në vijim mund të përfitoni nga disa mundësi të mira për të përjetuar një pasion të madh ose një dashuri të madhe. Ata që tashmë kanë një partner mund të mendojnë edhe për martesën. Shmangni sqarimet e rëndësishme këtë javë.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të martën java që sapo ka nisur do ju sjellë pak apati, nervozizëm dhe lodhje. Nga shtatori do të keni një horoskop të rëndësishëm dhe të gjitha gjërat do të zgjidhen vetë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të martën do keni ardhur nga një ditë e lodhshme por interesante. Në fund të muajit dashuria do të mund të bëhet sërish bindëse, ndërsa për momentin gjërat në dashuri thjesht nuk po shkojnë mirë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën java do të jetë plot energji dhe horoskopi ju tregon se është java e duhur për t’iu përkushtuar ekskluzivisht dashurisë, qofshin histori të rëndësishme apo jo.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të martën nga fundi i korrikut deri në gusht mund të vijnë mundësi të reja dhe të mira dhe mund të shpenzoni më shumë kohë në kohën e lirë dhe më pak në punë. Në këtë fazë mund të takoni një person që mund të ndryshojë jetën tuaj.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të martën shpejti mund të vijnë mundësi të reja dhe të mira pune për t’u shfrytëzuar për të bërë një hap përpara. Në këtë fazë mund të takoni një person të rëndësishëm që mund t’ju japë gëzim dhe qetësi.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të martën kushtojini vëmendje të veçantë financave tuaja këtë javë, sepse keni nevojë të rikuperoni paratë. Nuk është koha e duhur për të hequr dorë nga një histori.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të martën java që sapo ka nisur do të jetë e veçantë sepse do ndiheni pak të rënduar dhe do keni nevojë për dashuri dhe mbrojtje. Dielli dhe Venusi janë të favorshëm këto ditë dhe ju mund të zyrtarizoni një lidhje.