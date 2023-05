Këngëtarja Tina Turner ka ndërruar jetë ditën e sotme në moshën 83-vjeçare. Lajmi është bërë i ditur nga zëdhënësi i saj, i cili në një deklaratë ka bërë me dije se arsyeja e vdekjes ka qenë një sëmundje nga e cila vuante për një kohë të gjatë.

“Tina Turner, ‘Mbretëresha e Rock’n Roll’-it ka vdekur sot e qetë në moshën 83-vjeçare pas një sëmundjeje të gjatë në shtëpinë e saj në Kusnacht afër Cyrihut, Zvicër.

Me të, bota humbet një legjendë muzikore dhe një model”, thuhej në deklaratë.

Ylli i lindur në SHBA ishte një nga këngëtaret më të dashura të rrokut, e njohur për karizmën e saj në skenë dhe një numër të madh hitesh, duke përfshirë “The Best”, “Proud Mary”, “Private Dancer” dhe “What’s Love Got to Do With It”.