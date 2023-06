Kilië Mbape ka konfirmuar se nuk do të rinovojë me PSG-në dhe se do të largohet verën e ardhshme si lojtar i lirë.

Gjithsesi gjigandi francez nuk pranon që 24-vjeçari të largohet falas dhe është e gatshme që ta shesë që këtë verë.

Siç raporton “El Chiringuito TV”, çmimi që PSG-ja kërkon për Mbapenë është plot 200 milionë euro.

Gjithashtu raportohet se Reali nuk është i gatshëm të paguajë më shumë se 120 milionë euro për yllin e Francës.