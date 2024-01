Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të hënën kjo është një e ditë e bukur për të përjetuar dashurinë në maksimum dhe për të bërë plane për të ardhmen. Për sa i përket punës, gjithçka po shkon mirë pavarësisht shumë gjërave për të bërë dhe stresit.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën në këtë ditë do të mund të verifikoni stabilitetin e marrëdhënies tuaj. Hapuni me partnerin sepse është dita e duhur për ta bërë këtë. Projektet e reja vijnë në punë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën kjo ditë është e bukur për ndjenjat tuaja dhe përsa i përket punës, bëni kujdes që të mos ju kaplojnë shumë ankthet, përndryshe rrezikoni të bëni gabime vetëm për shkak të nervozizmit.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të hënën kujdes në dashuri sepse mund të ketë probleme me partnerin. Në punë mund të ketë keqkuptime me kolegët. Ju duhet të kuptoni se sa e rëndësishme është dashuria. Zgjidhjet më të mira nga mesi i shkurtit.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën kjo periudhë nuk është ideale për dashurinë, por mos u kapni nga humori i keq. Ka një lodhje të madhe në punë, përpiquni të merrni më shumë kohë për të rimbushur bateritë tuaja. Nëse jeni duke kërkuar për një projekt të ri këtë javë mund t’ju japë intuitën e duhur.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën në dashuri duhet të sqaroni disa gjëra që nuk janë në rregull me partnerin tuaj dhe në punë vijnë lajme interesante. Në jetën tuaj gjërat më të bukura dhe rastet më të rëndësishme janë rezultat i meditimeve të duhura.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të hënën është një ditë për t’u përdorur për të bërë plane të rëndësishme për të ardhmen e marrëdhënies suaj. Në punë do arrini t’i përballoni më mirë vështirësitë. Do të shihni që do të ketë mundësi të shkëlqyera në çdo fushë. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën në dashuri ka shumë lodhje dhe shumë keqkuptime me partnerin. Në punë duhet të bëni zgjedhje. Mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Do të vijnë kohë më të mira.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të hënën në dashuri do t’ju duhet të merrni një vendim sepse mbajtja e dy takimeve nuk është më e qëndrueshme. Jini ambiciozë në punë sepse yjet po ju buzëqeshin. Do të ketë mundësi të shkëlqyera për sukses. Mund të jetë një kohë e mirë për të marrë një kënaqësi të madhe.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hënën ka disa vështirësi në dashuri, duhet të kuptoni nëse ia vlen të vazhdoni apo jo lidhjen tuaj. Në punë duhet të keni durim, nuk është moment rozë. Jini të durueshëm dhe do të ketë përgjigje të shkëlqyera, thjesht duhet të prisni pak.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën në dashuri duhet të bëni zgjedhje radikale dhe për sa i përket punës prisni lajme të mira e ndoshta edhe promovim.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të hënën kjo është një periudhë e bukur për të përjetuar dashurinë në 360 gradë dhe për të qenë të fokusuar në punë, kjo është koha e duhur për të bërë një kërcim të madh në cilësi. Ju duhet dhe në fund e keni merituar.