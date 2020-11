Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu, udhëzon të gjithë qytetarët që po trajtohen në shtëpi nga koronavirusi, se si të përfitojnë rimbursimin e barnave.

Në një mesazh në ‘Facebook’, ministrja Manastirliu thekson se për të përfituar recetën me rimbursim qytetarët duhet të lidhen me mjekun e familjes, ose nëse nuk kanë kontakt të tij, të lidhen me linjën e gjelbër.

Mesazhi i Manastirliut:

🔴#COVID19

💊Qeveria rimburson #BarnatFalas për qytetarët e diagnostikuar me COVID19.

👨‍⚕️ Si të përfitoni recetën me rimbursim? Lidhuni me mjekun tuaj të familjes.

🟢 Nëse nuk keni kontaktin e mjekut tuaj të familjes lidhuni me linjë e gjelbër 📞0800 40 40 për ta mësuar.