Ministri i Brendshëm Taulant Balla, së bashku me ambasadorin britanik Alastair King-Smith vizituan mjediset e reja të Departamentit për Teknologjinë dhe Informacionin të Policisë së Shtetit, ku ruhet baza e të dhënave, e cila është financuar nga Mbretëria e Britanisë së Madhe, nëpërmjet projektit të forcimit te sigurisë kibernetike për Policinë e Shtetit. Sipas Ministrit Balla siguria kibernetike dhe bashkëpunimi me partnerët është me rëndësi për të mundësuar qëndrueshmërinë e sistemeve tona ndaj sulmeve kibernetike.

“Jemi shumë mirënjohës Qeverisë Britanike për këtë mbështetje të rëndësishme që erdhi menjëherë pas sulmit kibernetik, shënjestër e së cilit ishte edhe Policia e Shtetit dhe sistemet e saj elektronike. Gjej rastin të falënderoj edhe ekspertët, të cilët kanë punuar ngushtësisht me stafet e Policisë së Shtetit, jo vetëm për të rikthyer të gjitha shërbimet, por edhe për të ngritur mbrojtjen kibernetike brenda Policisë së Shtetit në një nivel tjetër, sipas standardeve më të mira europiane”, deklaroi Balla.

Ekspertët e IT-së shpjeguan se ambientet e Datacenter-it garantojnë siguri të lartë. Çdokush që hyn apo del regjistrohet, jo vetëm me kohën por shoqëruar edhe me foto të personit. Ministri e cilësoi bashkëpunim me qeverinë britanike të shkëlqyer, duke veçuar atë për luftën kundër migracionit ilegal, si dhe mbështetjen e vazhdueshme që është ofruar.

“Në fakt Shqipëria dhe Britania e Madhe janë dëshmi e qartë se kur dy vende vendosin të bashkëpunojnë fuqimisht me njëra-tjetrën për të përballuar sfida, rezultatet janë të dukshme. Kemi arritur një rezultat që do ta quaja historik, sa i përket sfidës së përballjes me migracionin e paligjshëm dhe jam shumë i sigurt që do të kemi po ashtu rezultate të shkëlqyera. Do të vazhdojmë të kemi, sepse kemi pasur, edhe në luftën e përbashkët kundër krimit të organizuar dhe çdo lloj tjetër të krimit, duke shkëmbyer mes palëve informacione të vlefshme në këtë përballje dhe në këtë luftë”, tha kreu i Ministrisë.

Ambasador Britanik në Shqipëri Alastair King-Smith tha se bashkëpunimi me Policinë e Shtetit ndihmon për rritjen e sigurisë në dy vendet.

“Për ne mbrojtja kibernetike është një gjë thelbësore, ndaj jemi shumë të lumtur të vazhdojmë këtë bashkëpunim të fortë”, nënvizoi ai.

“Përpjekja e PSH çdo ditë në punën e vetë është të fitojë besimin e qytetarëve, sepse vetëm kështu rritet bashkëpunimi i tyre, e kështu zbulojmë çdo vepër kriminale. I nxis qytetarët që të informojnë Policinë e Shtetit mbi çdo lloj paligjshmërie dhe ti garantoj që PSH do t’i trajtojë të gjitha të dhënat që vijnë nga qytetarët me besnikëri dhe do t’i adresojë e vendosë para ligjit të gjithë ata që thyejnë ligjin ose që kryejnë vepra të ndryshme penale!”, apeloi ministri Balla.