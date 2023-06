Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, do t’i drejtohet me një fjalim kombit këtë të diel, ku pritet të adresojë qëndrimin e shtetit serb në lidhje me situatën e krijuar në Veri të Kosovës.

Ky fjalim i Vuçiç pritet me shumë interes pasi për herë të parë Vuçiç pritet të flasë për 3 policët e Kosovës që prej ditësh ndodhen në burg në Serbi, me akuzën e posedimit dhe trafikimit të armëve. Dje Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përmes një deklaratë të DASH i bënë thirrje të drejtpërdrejtë Vuçiç që të lirojë menjëherë 3 efektivët policorë.

Fjalimi i Vuçiç është caktuar për në orën 10:00 dhe mbahet në ndërtesën e Sekretariatit të Përgjithshëm të Presidencës serbe.