Reshjet bores kane zbritur edhe ne Lezhe, duke zbardhur qytetin dhe zonat perreth. Itenisteti i reshjeve shoqeruar me ere te forte eshte i konsiderueshem, duke krijuar veshtiresi ne kevizjen e qytetareve ne trotuare. Ne keto kushte ju kerkohet drejtuesve te automjeteve qe te kevizin me kujdes ne akset rrugore nacionale dhe dytesore, pasi dhe temperaturat kane rene nen zero dhe mund te kete ngrica.