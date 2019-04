Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi pritet të zhvillojë një takim me ambasadorin e BE-së, Luigi Soreca. Takimi do të zhvillohet në selinë e LSI, e ndërsa mësohet se në fokus të tij do të jetë situata polike në vend.

Takimi me Kryemadhin, vjen një ditë pasi Soreca mblodhi partitë e vogla opozitare, ku këta të fundit kërkuan një takim me presidentin Meta për tryezë dialogu me të gjitha partitë politike