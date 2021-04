Kur janë numëruar 83.6% e votave, në Shkodër nuk ka surpriza. PD vijon të kryesojë me 43.9%, e ndjekur nga PS me 28.8 %. Forcë e tretë në Shkodër renditet PSD me 14.9%, duke lënën në hije LSI që ka marrë 8.7 %.

Projeksioni i mandateve deri tani është 5 për Partinë Demokratike dhe 3 për Partinë Socialiste.