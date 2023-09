Skënder Gjinushi është propozuar të jetë kryetarë i Akademisë së Shkeencave. Propozimi është firmosur nga tre akademikë, duke u bazuar tek ligji për zgjedhjet, në Akademinë e Shkencave.

“Tre akademikë: Nestor Thereska, akademik emeritus, Arben Merkoçi, akademik dhe Adrian Civici, akademik i asociuar propozojnë akademik Skënder Gjinushin për postin e kryetarit të Akademisë së Shkencave, në bazë të ligjit “Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar dhe të neneve 15 dhe 16 të Statutit të ASH”, njofton Akademia e Shkencave.

Në tekstin e propozimit shkruhet:

“Propozimi ynë bëhet, pasi vlerësojmë punën dhe ecurinë e bërë në këto katër vitet e drejtimit të ASH nga akademiku Gjinushi, pas kryerjes së fazës së parë të reformës dhe në përmbushje të angazhimeve të marra para Asamblesë.

Ndër të tjera çmojmë hapjen e ASH ndaj botës akademike në vend dhe në rajon, përtëritjen e radhëve të saj me anëtarë të rinj, krijimin e njësive të reja të kërkim studimit, rritjen e peshës dhe angazhimit në bashkëpunimet institucionale në vend, rajon dhe më gjerë, në zbatim të misionit ligjor të ASH.

Shprehim bindjen se ky proces reformimi do të vijojë edhe në mandatin e radhës për të përmbushur detyrimet e fazës së dytë të reformës së nisur për riorganizimin e ASH me institute, si dhe për realizimin e projekteve madhore të ndërmarra nga akademia jonë në fushën e albanologjisë: “Enciklopedia e shqiptarëve”, “Fjalori i madh i Gjuhës Shqipe” dhe “Historia e shqiptarëve etj. Shpresojmë që propozimi ynë të merret në konsideratë”. Skënder Gjinushi u shpall kryetar i Akademisë së Shkencave në nëntor 2019, pas zgjedhjev me 35 vota pro dhe 6 kundër. Tashmë pritet që Gjinushi pritet të kërkoi një mandat të dytë.