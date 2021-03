Drejtuesja politike e PD për Kavajën e Rrogozhinën, Grida Duma përmes një postimi në rrjetin e saj social Facebook, ka shprehur urimet e saja për ditën e 7 marsit.

Ajo e ka shoqëruar postimin me një video, duke thënë se “Urimin e madh për profesionin më fisnik ia dedikoj sot mësuesve të Kavajës.”

Duma shkruan se gjithçka që thuhet nga këto mësuese është esenca e ndërtimit të një njeriu jo thjesht nga librat por nga njeriu i librit.

“Gëzuar fisnikë të dijes dhe shoqërisë! Gëzuar dashuri të brezave që rriten!

Mirënjohje për punën dhe përkushtimin Tuaj!”, shkruan Duma.

7-Marsi/ Ilir Meta nderon mësues dhe pedagogë korçarë: Të përqendrohemi në edukimin patriotik të gjeneratave

Me rastin e 7 Marsit, Presidenti Ilir Meta ka zgjedhur që të nderojë me dekorata disa mësues dhe pedagogë të shquar korçarë, një pjesë e të cilëve pas vdekjes.

“Jemi sot për ti shprehur mirënjohjen e thellë të gjithë mësuesve, edukatorëve, pedagogë për kontributin. Kujtojmë plejadën e mësuesve që jetën e tyre ia kushtuan edukimit të brezit të ri. të gjithë mësuesit tanë, sidomos ato në shkollat rurale, meritojnë mbështetje më të madhe. Të rinjtë fatkeqësisht kanë qenë të detyruar të largohen nga vendi. Ndaj duhet të bëjmë më shumë që rinia jonë ta ndërtojë këtu të ardhmen e saj në vendin tonë të mrekullueshëm. Profesioni i mësuesit është shumë fisnik. Kemi kaq shumë mësues të thjeshtë që sakrifikojnë pavarësisht vështirësive që ndeshin. Sot është një ditë e jashtëzakonshme për të nderuar Petro Nini Luarasin i cili ndoqi rrugën e Pandeli Sotirit. Ma mblidhni gjakun që të shkruajnë fëmijët. Unë dua të nënvizoj që është shumë e rëndësishme që ne të përqendrohemi në edukimin patriotik dhe atdhetar të gjeneratave”, tha Meta në aktivitetin e zhvilluar në ambientet e teatrit “Andon Zako Çajupi” në Korçë.

Ruçi uron 7 Marsin: Mësuesit liderët e vërtetë të kombit dhe të shoqërisë! Mirënjohje për punën vetmohuese gjatë dy viteve të fundit

Kryetari i Kuvendit, Gramoz Ruçi, ka uruar sot mësueset dhe mësuesit e Shqipërisë , me rastin e 7 Marsit, Festës së Mësuesit.

Ai në letrën e tij drejtuar mësuesve shkruan se sot është një ditë e shënuar, duke theksuar se kjo është një ndër festat më të bukura të një kombi.

Kryeparlamentari shkruan se ky është 7 marsi i dytë i cili nuk festohet siç do dëshironim, për shkak të pandemisë , pasi edhe sot mësuesve do t’i mungojë melodia e zërave dhe përqafimet e nxënësve të tyre.

“Në këtë 7 Mars të kësaj pranvere të vështirë për të gjithë planetin, të gjithë ne shqiptarët, urojmë nga thellësia e shpirtit mësueset dhe mësuesit e fëmijëve, mbesave e nipërve tanë: Gëzuar këtë festë të bukur, edhe pse në një kohë anormale! Bashkë me urimet, sot është dita të shprehim mirënjohjen për punën vetmohuese të mësuesve të Shqipërisë gjatë dy viteve të fundit shkollorë, të cilat do të jenë më të vështirat e karrierës së tyre.”, shkruan ai në mesazhin e drejtuar mësuesve.

Sipas Ruçit mësuesit nuk janë vetëm edukatorët, por lidershipi i vërtetë i kombit dhe i shoqërisë, duke shtuar se për këdo që e konsideron veten të suksesshëm, çelësi është mësuesi.

Letra e plotë e Gramoz Ruçit:

“Sot është 7 Mars. Për të gjithë ne, kjo është një ditë e shënuar, madje ndër festat më të bukura të një kombi. Është Festa e Mësuesit.

Është i dyti 7 Mars që e kremtojmë jo siç do të dëshironim. Mësueseve dhe mësuesve të Shqipërisë do t’u mungojë edhe sot melodia e zërave të gëzueshëm dhe përqafimet me nxënësit e tyre të dashur. Por pandemia nuk mund të ndajë ndjenjat, zemrat dhe dashurinë njerëzore.

Në këtë 7 Mars të kësaj pranvere të vështirë për të gjithë planetin, të gjithë ne shqiptarët, urojmë nga thellësia e shpirtit mësueset dhe mësuesit e fëmijëve, mbesave e nipërve tanë: Gëzuar këtë festë të bukur, edhe pse në një kohë anormale!

Bashkë me urimet, sot është dita të shprehim mirënjohjen për punën vetmohuese të mësuesve të Shqipërisë gjatë dy viteve të fundit shkollorë, të cilat do të jenë më të vështirat e karrierës së tyre.

Sot është dita të reflektojmë e të rikujtojmë se progresi i vendit varet nga progresi i arsimit dhe progresi i arsimit është në duart e sigurta të mësueseve dhe mësuesve të Shqipërisë.

Në dorën tuaj, që e kini zgjedhur këtë profesion jo për lehtësi, por si një mision për të pasuruar e zbukuruar jetën e vajzave e djemve të Shqipërisë.

Mësuesi është profesioni më i ëndërruar dhe me më shumë ndikim në jetën e një vendi. Një komb merr fytyrën e mësuesve dhe të shkollave.

Mësuesit janë jo vetëm edukatorët, por lidershipi i vërtetë i kombit dhe i shoqërisë.

Nëse dëshirojmë t’u japim një shans fëmijëve tanë, le t’u japim më parë një shans mësuesve të Shqipërisë.

Për gjithkënd që e konsideron veten të suksesshëm, çelësi i suksesit është mësuesi.

Prandaj asnjëherë nuk duhet të rreshtim t’u japim mësuesve kushte më të mira, pagë më të mirë dhe mirënjohjen më të thellë!”

Në festën e 7 Marsit, Xhaçka: Mirënjohje për mbi 1 mijë mësues që kontribuojnë për mësimin e gjuhës shqipe, në 21 vende të botës!

Në festën e 7 marsit, ditës së dedikuar mësuesve edhe ministrja e Jashtme Olta Xhaçka ka shprehur mirënjohjen e saj ndaj tyre. Ajo ka shprehur mirënjohjen veçanërisht mësuese Adriana Fishta Bejko si dhe 1 mijë mësues të që kontribuojnë për mësimin e gjuhës shqipe në 21 vende të botës, duke shprehur edhe falënderime për përkushtimin dhe sakrificën e tyre. Ministrja shtoi se janë mbi 300 shkolla e kurse të gjuhës shqipe në diasporë, ku japin mësim mësues nga Shqipëria , Kosova dhe Maqedonia e Veriut , të cilët sfidojnë kufijtë bashkojnë në një gjuhë brezin e ri. “Gëzuar 7 marsin”, shkruan Xhaçka në fund.

